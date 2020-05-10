Полиция запросила личную информацию о еврейской общине на Ивано-Франковщине

Полиция якобы потребовала у руководителей еврейской общины города Коломыя Ивано-Франковской области предоставить списки всех членов сообщества с адресами и номерами мобильных телефонов.

Об этом на своей странице в Facebook заявил директор Украинского еврейского центра Эдуард Долинский. Он опубликовал фотокопию соответствующего обращения к главе еврейской общины города Якову Залищикеру.

Иллюстрация mediavista.com.ua

facebook.com/eduard.dolinsky

Полицейские также просят копию устава и перечень студентов еврейской национальности в ВУЗах Коломыи.

"Глава общины культурно ответил полиции, что устав есть в госреестре, что религиозные общины отделены от государства, а персональные данные членов общины могут предоставить только в случае зарегистрированных уголовных дел", – написал Долинский.

facebook.com/eduard.dolinsky

Как писал OBOZREVATEL, в январе в Умани вооруженная ножами и палками толпа неизвестных избила евреев. Происшествие случилось около полуночи возле могилы раввина Нахмана.

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