Полиция разоблачила наркоторговцев, занимавшихся майнингом

Полиция разоблачила группировку наркоторговцев, которая промышляла майнингом криптовалют.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Николаевской области.

Одновременно было проведено около 30 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов дела - в Николаеве и в Киеве. Преступники сбывали наркотики путем "закладок", а продавали их через соцсети.

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На месте обысков полиция обнаружила банковские карточки для ведения расчетов с покупателями, мобильные телефоны и сим-карты операторов мобильной связи, черновые записи преступной деятельности, разнообразное оружие.

Также полиция нашла компьютерную технику для майнинга криптовалют на сумму более 5 миллионов гривен. Она была приобретена за деньги от сбыта наркотиков.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Минюсте высказались о будущем криптовалюты.