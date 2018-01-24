Полиция разоблачила наркоторговцев, занимавшихся майнингом

Полиция разоблачила группировку наркоторговцев, которая промышляла майнингом криптовалют.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Николаевской области.
Одновременно было проведено около 30 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов дела - в Николаеве и в Киеве. Преступники сбывали наркотики путем "закладок", а продавали их через соцсети.
На месте обысков полиция обнаружила банковские карточки для ведения расчетов с покупателями, мобильные телефоны и сим-карты операторов мобильной связи, черновые записи преступной деятельности, разнообразное оружие.
Также полиция нашла компьютерную технику для майнинга криптовалют на сумму более 5 миллионов гривен. Она была приобретена за деньги от сбыта наркотиков.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в Минюсте высказались о будущем криптовалюты.