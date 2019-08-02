Полиция нашла огромнейшую партию конопли в поле на Буковине: фото и видео "улова"

В Черновицкой области в селе Костичаны Новоселицкого района правоохранителями были найдены около 9300 кустов конопли.

Как информируют полицейские, десять незаконных посевов наркосодержащих растений были спрятаны среди кукурузы на поле площадью примерно 240 гектаров.

Полицейские привлекли приборы аэроразведки для обследования территории. Также были задействованы силовики КОРД. Коноплю нашли на территории земельных паев, которые арендует частное предприятие. Десять участков с коноплей находились примерно на расстоянии 100 метров друг от друга.

"По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное частью 2 статьи 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают причастных к указанному преступлению. Им грозит до семи лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

В поле на Буковине нашли коноплю cv.npu.gov.ua

В поле на Буковине нашли коноплю cv.npu.gov.ua

В поле на Буковине нашли коноплю cv.npu.gov.ua

В поле на Буковине нашли коноплю cv.npu.gov.ua

В поле на Буковине нашли коноплю cv.npu.gov.ua

В поле на Буковине нашли коноплю cv.npu.gov.ua

В поле на Буковине нашли коноплю cv.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники СБУ перекрыли крупнейший канал контрабанды сигарет из Украины в страны Европейского союза.

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