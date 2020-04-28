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28 апреля • обновлено в 20:08
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Полиция нагрянула в ресторан Тищенко в Киеве: фото проверки

1.2т
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Столичная полиция провела проверку ресторана "Велюр" нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, попавшего в скандал после публикации журналистов о том, что заведение продолжает работать во время карантина.

На момент пребывания правоохранителей в заведении посетителей не было, сообщается на странице полиции Киева в Facebook (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Полиция нагрянула в ресторан Тищенко в Киеве: фото проверки

По словам сотрудника Голосеевского управления полиции Андрея Вернигора, на момент проверки в заведении находились несколько сотрудников.

"На момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было. Полицейские разъяснили ограничительные нормы в период карантина и взяли у администратора заведения обязательства по работе таких учреждений только в онлайн-режиме", - сказано в сообщении.

Полиция нагрянула в ресторан Тищенко в Киеве: фото проверки

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Льва Толстого, которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.

Это вызвало шквал критики в соцсетях. Одни пользователи назвали это "пиром во время чумы", другие задались вопросом – как теперь власть будет уговаривать других предпринимателей не работать и нести убытки.

Николай Тищенко опроверг информацию о том, что его элитный ресторан "Велюр" работает, вопреки введенному в Украине карантину, и обвинил журналистов в продажности.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Николай Тищенко
Место
Украина Киев
Тег
Ресторан "Велюр"
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