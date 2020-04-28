Полиция нагрянула в ресторан Тищенко в Киеве: фото проверки

Столичная полиция провела проверку ресторана "Велюр" нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, попавшего в скандал после публикации журналистов о том, что заведение продолжает работать во время карантина.

На момент пребывания правоохранителей в заведении посетителей не было, сообщается на странице полиции Киева в Facebook (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

По словам сотрудника Голосеевского управления полиции Андрея Вернигора, на момент проверки в заведении находились несколько сотрудников.

"На момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было. Полицейские разъяснили ограничительные нормы в период карантина и взяли у администратора заведения обязательства по работе таких учреждений только в онлайн-режиме", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Льва Толстого, которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.

Это вызвало шквал критики в соцсетях. Одни пользователи назвали это "пиром во время чумы", другие задались вопросом – как теперь власть будет уговаривать других предпринимателей не работать и нести убытки.

Николай Тищенко опроверг информацию о том, что его элитный ресторан "Велюр" работает, вопреки введенному в Украине карантину, и обвинил журналистов в продажности.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся