Полиция знала о "заказе" убийства Олешко? ГБР начало расследование

Полицейские могли знать о подготовке убийства активиста и ветерана Антитеррористической операции на Донбассе Виталия Олешко (позывной "Сармат").
Государственное бюро расследований 16 августа открыло уголовное производство по факту возможных неправомерных действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке преступления, но скрыли этот факт и не предупредили Олешко. Об этом сообщила в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.
Виталий Олешко ("Сармат")
Facebook: Виталия Олешко
Она отметила, что во время досудебного расследования следователям необходимо выяснить, действительно ли сотрудники Национальной полиции знали о подготовке убийства активиста.
"Об этом могут свидетельствовать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей. Однако они не приняли предусмотренных законодательством мер, чтобы предупредить преступление", – подчеркнула Варченко.
Виталий Олешко ("Сармат")
Facebook: Виталия Олешко
Место убийства
Тарановский Денис
Место убийства
Тарановский Денис
Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 396 УК Украины (сокрытие преступления).
Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля 2018 года в Бердянске (Запорожская область) выстрелом в спину убили ветерана АТО с позывным "Сармат" Виталия Олешко.
Печерский районный суд Киева в ночь на 7 июня 2019 г. отпустил из-под стражи Михаила Сигиду, которого подозревают в организации убийства Олешко
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