Полицейской разбили нос в маршрутке в Киеве: выяснились скандальные детали об обидчике

Мужчину, который разбил девушке нос в ответ на просьбу не хамить ей, арестовали на 60 суток без права залога. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей, так как избивал свою жену.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

По факту разбойного нападения столичные правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет. В полиции отметили, что в настоящее время также продолжаются судебные заседания по обвинению задержанного в избиении бывшей жены.

Арестованный житель Броваров

Сам конфликт произошел в маршрутке, которая ехала от станции метро "Лесная" в Киеве в Бровары, 6 марта. Так, пострадавшей вызвали скорую помощь, а нападающего задержали очевидцы до приезда полиции.

Как выяснилось, мужчина в салоне транспортного средства начал приставать к девушке, однако ей не понравились "ухаживания" и она пересела на другое место. Тогда он ударил девушку и пытался ограбить.

Пострадавшая девушка

"Однако неравнодушные пассажиры его задержали, а молодой женщине, у которой было носовое кровотечение, оказали посильную помощь", – рассказали в правоохранительных органах.

Позже стало известно, что пострадавшая – сотрудница полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водителя маршрутного автобуса №507 (Железнодорожный вокзал "Южный" – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины) обвинили в том, что тот, закрывая двери транспортного средства, прищемил семилетней девочке руку и продолжил движение.

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