Главная Новости
8 марта • обновлено в 11:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Полицейской разбили нос в маршрутке в Киеве: выяснились скандальные детали об обидчике

1.9т
Читать материал на украинском

Мужчину, который разбил девушке нос в ответ на просьбу не хамить ей, арестовали на 60 суток без права залога. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей, так как избивал свою жену.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

По факту разбойного нападения столичные правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет. В полиции отметили, что в настоящее время также продолжаются судебные заседания по обвинению задержанного в избиении бывшей жены.

Арестованный житель Броваров

Арестованный житель Броваров

Сам конфликт произошел в маршрутке, которая ехала от станции метро "Лесная" в Киеве в Бровары, 6 марта. Так, пострадавшей вызвали скорую помощь, а нападающего задержали очевидцы до приезда полиции.

Как выяснилось, мужчина в салоне транспортного средства начал приставать к девушке, однако ей не понравились "ухаживания" и она пересела на другое место. Тогда он ударил девушку и пытался ограбить.

Пострадавшая девушка

Пострадавшая девушка

"Однако неравнодушные пассажиры его задержали, а молодой женщине, у которой было носовое кровотечение, оказали посильную помощь", – рассказали в правоохранительных органах.

Позже стало известно, что пострадавшая – сотрудница полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водителя маршрутного автобуса №507 (Железнодорожный вокзал "Южный" – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины) обвинили в том, что тот, закрывая двери транспортного средства, прищемил семилетней девочке руку и продолжил движение.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Киев
Теги
домашнее насилие Конфликт драка с полицейскими Драка
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
4
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги