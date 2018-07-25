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Политик пояснил российское дело против Гриценко

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Следственный комитет России заводит дела против неугодных украинских политиков из-за приближающихся выборов, тем самым демонстрируя, с кем не намерен договариваться.

Об этом написал в своем Facebook бывший народный депутат Егор Фирсов, комментируя заочное возбуждение СК РФ уголовного дела в отношении экс-министра обороны Украины, лидера партии "Громадянська позиція" Анатолия Гриценко.

"Идёт подготовка к выборам. И Кремль таким образом дает понять, с кем он в Украине точно не хочет и не будет договариваться. Лепят неугодным кандидатам ярлыки радикалов, чтобы таким образом отвернуть от них электорат. Мол, этот недоговороспособен, с ним мира в стране не будет точно", - написал он.

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Политик обратил внимание, что дело касается высказываний Гриценко в 2014 году, но в РФ почему-то обратили на них внимание только сейчас. Это является заурядной манипуляцией и шантажом.

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Фирсов отметил, что Кремль будет представлять всех лояльных Владимиру Путину кандидатов в роли "миротворцев".

"Этот процесс идёт уже давно. Можете быть уверены, что против Порошенко, Бойко, Рабиновича и Тимошенко никакой Следственный комитет никаких дел возбуждать не будет", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело Анатолия Гриценко. Его обвиняют в том, что он якобы призывал взорвать на территории России железнодорожные поезда.

Гриценко в ответ напомнил президенту РФ о гибели лайнера МН-17, химических атаках в Сирии и подрывах жилых домов, чтоб спровоцировать войну в Чечне. По словам политика, именно так поступают террористы.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Егор ФирсовАнатолий Гриценко
Место
Украина
Объект
Следственный комитет Российской Федерации
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