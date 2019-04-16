Покушение рядом с домом Зеленского: стало известно, кого хотели убить киллеры

Банда киллеров, которых задержали 15 апреля у коттеджного поселка "Поместье", планировала убить львовского криминального авторитета Владимира Дидуха.

Также он известен в уголовных кругах по прозвищу "Вова-Морда". Об этом OBOZREVATEL узнал от личных источников.

Напомним, что в поселке "Поместье", где удалось предотвратить покушение, также живет кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Что касается Владимира Дидуха, на которого готовилось покушение, то это не первая такая попытка. Как писала газета "Сегодня", ранее его пытались убить дважды. Так, первый случай произошел еще в июле 2004 года. Тогда в авторитета стреляли возле его дома на улице Иосифа Слепого во Львове, когда он выходил из своего "Мерседеса". Киллер, прятавшийся в кустах, выстрелил из пистолета "Люгер" в руку и плечо своей жертвы. После этого бизнесмен усилил свою охрану.

Владимир Дидух Skelet Info

Второе покушение произошло 24 августа 2012 года. Его джип обстреляли средь бела дня на улице Князя Романа. В результате шофер Дидуха погиб на месте от нескольких пулевых ранений в голову, а сам криминальный авторитет был тяжело ранен в голову и грудь.

В 90-е годы он собирал дань со львовских бизнесменов (владельцев магазинов, строительных и автоперевозочных фирм). Также в милицейских документах значилось, что группировка Дидуха была причастна к организации ряда убийств во Львове и других регионах Украины. Однако спустя некоторое время он начал вкладывать нажитое в легальный бизнес, стал предпринимателем и перебрался жить в Киев. Его фирмы связаны с энергетикой и железнодорожными перевозками.

Как сообщал OBOZREVATEL:

на выборах в 2014 году Владимир Дидух баллотировался в депутаты от партии "Гражданское движение Украины" под №11.

в начале 90-х Дидух переехал в Москву. Там, по его словам, он заработал первый миллион долларов, после чего вернулся в Украину, где и стал легендой криминального мира.

В 2016 году Дидуха заподозрили в заказе покушения на председателя наблюдательного совета "Львовского хладокомбината" Богдана Копытко.

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