Погиб ребенок: в деле о покушении на Соболева всплыл след России

Следствие считает, что к покушению на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева, во время которого погиб его 3-летний сын, причастен 25-летний уроженец России. Именно его подозревают в организации убийства.

Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск, сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, который имел опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области", – говорится в сообщении прокуратуры.

Во время личной встречи, которая состоялась в одном из ТРЦ столицы, мужчина, по версии следствия, предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере $40 тыс., на что последний согласился.

Покушение на Соболева Пресс-служба прокуратуры Киева

Для реализации плана, отметили в прокуратуре, организатор предоставил стрелку информацию о потерпевшем, образе его жизни, адрес проживания, работы, а также обеспечил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства.

Свои инструкции по организации преступления мужчина пересылал исполнителю в мессенджере Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби.

"В это время исполнитель вместе с лицом, которое он привлек в качестве соучастника, самостоятельно определил место для совершения убийства – площадка у ресторана в центре Киева, где постоянно появлялся потерпевший. Вечером 1 декабря, когда депутат вместе с женой и 3-летним сыном сели в автомобиль, исполнитель произвел выстрел, смертельно ранив мальчика", – напомнили правоохранители.

На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении 25-летнему уроженцу Российской Федерации в организации заказного убийства по части 2 статьи 15 пунктов 11,12, части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Также сейчас ведется работа по установлению заказчика преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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