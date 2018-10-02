Покушение на Михайлика: появилось важное уточнение о состоянии активиста

Одесский активист, лидер ячейки партии "Сила людей" Олег Михайлик находится в стабильном состоянии, а пулю из его легкого вытянут минимум через месяц.

Об этом рассказал на своей странице Facebook глава одесской областной ячейки партии "Сила людей" Игорь Бычков. Он уточнил, что это правильная практика лечения.

"Олег в стабильном состоянии. В отношении операции, о который многие спрашивают: операция будет проведена после того, как легкое восстановится и извлечь пулю будет не так травматично, как сразу после травмы. Это правильная тактика лечения. Она согласована с торокальными хирургами", – рассказал Бычков.

Он уточнил, что вопрос времени определит диагностика, но произойдет это не раньше, чем через месяц. Кроме того, Бычков добавил, что состояние здоровья Михайлика не ухудшается.

Напомним, что 22 сентября в Одессе пытались убить активиста Олега Михайлика. В него стреляли во дворе собственного дома. Активиста отправили в операционную с тяжелым ранением грудной клетки. В результате нападения Михайлик потерял больше литра крови.

Бычков рассказал, что к покушению может быть причастен мэр города Геннадий Труханов. Михайлик пережил клиническую смерть и пришел в сознание.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 сентября полиция задержала троих подозреваемых в преступлении. Они сознались в своей причастности к покушению. 27 сентября суд огласил решение подозреваемым.