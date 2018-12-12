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''Покатилась волна блэкаутов'': в Крыму возникла новая масштабная проблема

1.8тЧитать материал на украинском

В оккупированном Крыму жители большинства регионов остались без света из-за ухудшения погодных условий в ночь на 12 декабря.

По данным "Крымэнерго", произошли технологические нарушения на объектах электросетевого хозяйства, которые привели к ограничению в электроснабжении, передают "Крым.Реалии".

В частности, без света остались 138 населенных пунктов — 37,9 тыс. человек, из них 11,2 тысячи детей.

Наибольшее количество отключений от электроэнергии зафиксировано в Джанкойском, Красногвардейском и Нижнегорском районах.

''Покатилась волна блэкаутов'': в Крыму возникла новая масштабная проблема

Instagram.com/krymrealii

''Покатилась волна блэкаутов'': в Крыму возникла новая масштабная проблема

Instagram.com/krymrealii

''Покатилась волна блэкаутов'': в Крыму возникла новая масштабная проблема

Instagram.com/krymrealii

''Покатилась волна блэкаутов'': в Крыму возникла новая масштабная проблема

Instagram.com/krymrealii

В "Крымэнерго" отметили, что работы по восстановлению электроснабжения осложняются ограниченным доступом техники к отдельным объектам из-за мокрого снега и гололедицы.

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В свою очередь блогер КРЫМский бандеровец сообщил, что на полуострове начались повальные отключения света.

"По всему Крыму катится волна масштабных блэкаутов. Ватники тешат себя иллюзиями, что света нет из-за ветра. Пытаюсь вспомнить, как часто до оккупации свет пропадал из-за ветра. И не могу. А сейчас от каждого дуновения сидим со свечками", — написал он в своем Twitter.

''Покатилась волна блэкаутов'': в Крыму возникла новая масштабная проблема

Также блогер опубликовал посты местных жителей, в которых они сообщают, что света нет в Симферополе, Ялте, Гурзуфе и других городах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября в Крыму без света осталась вся Керчь, однако оккупанты решили промолчать об аварии. Также 16 ноября часть полуострова оказалась обесточена из-за срабатывания систем защиты линий электропередач.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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минин евген
минин евген
так а хули, родная гавань, камни с неба. говну и дить по говнячему. что хотели вот тебе ина.
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