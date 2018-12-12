''Покатилась волна блэкаутов'': в Крыму возникла новая масштабная проблема

В оккупированном Крыму жители большинства регионов остались без света из-за ухудшения погодных условий в ночь на 12 декабря.

По данным "Крымэнерго", произошли технологические нарушения на объектах электросетевого хозяйства, которые привели к ограничению в электроснабжении, передают "Крым.Реалии".

В частности, без света остались 138 населенных пунктов — 37,9 тыс. человек, из них 11,2 тысячи детей.

Наибольшее количество отключений от электроэнергии зафиксировано в Джанкойском, Красногвардейском и Нижнегорском районах.

Instagram.com/krymrealii

Instagram.com/krymrealii

Instagram.com/krymrealii

Instagram.com/krymrealii

В "Крымэнерго" отметили, что работы по восстановлению электроснабжения осложняются ограниченным доступом техники к отдельным объектам из-за мокрого снега и гололедицы.

В свою очередь блогер КРЫМский бандеровец сообщил, что на полуострове начались повальные отключения света.

"По всему Крыму катится волна масштабных блэкаутов. Ватники тешат себя иллюзиями, что света нет из-за ветра. Пытаюсь вспомнить, как часто до оккупации свет пропадал из-за ветра. И не могу. А сейчас от каждого дуновения сидим со свечками", — написал он в своем Twitter.

Также блогер опубликовал посты местных жителей, в которых они сообщают, что света нет в Симферополе, Ялте, Гурзуфе и других городах.

По всему Крыму катится волна масштабных блэкаутов. Ватники тешат себя иллюзиями, что света нет из-за ветра (не скринил).Пытаюсь вспомнить,как часто до оккупации свет пропадал из-за ветра.И не могу.А сейчас от каждого дуновения сидим со свечками.Понаех считает,что "виноваты хохлы" pic.twitter.com/haDpLEiGmX — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 11 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября в Крыму без света осталась вся Керчь, однако оккупанты решили промолчать об аварии. Также 16 ноября часть полуострова оказалась обесточена из-за срабатывания систем защиты линий электропередач.