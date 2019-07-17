Пока прохожие снимали на видео: на украинском курорте дети чудом избежали трагедии

На берегу Черного моря, у поселка Железный Порт (Херсонская область), на "диком" пляже, в последний момент удалось спасти двух детей, которые едва не утонули. Свидетели происшествия только снимали все на видео.

Об этом рассказал матрос-спасатель Вадим Мусиенко "Новому дню". Он сказал, что во время обхода пляжа услышал истерический женский крик и увидел, как от берега течение относит на глубину парня на вид лет десяти – немного старший товарищ пытался его оттянуть на мель, но сам захлебывался.

"Я бросился в воду и вытащил на сушу обоих парней. Они были очень напуганы, но первую помощь им оказывать необходимости не было. Их сразу забрала мама и повела к авто", — отметил Мусиенко и добавил, что ранее не попадал в такие ситуации.

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Спасатель подчеркнул, что на пляже было много отдыхающих, однако ни один из них не выразил желание помочь – вместо этого они снимали все на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в озере Свитязь на Шацких озерах (Волынская область) в среду, 3 июля, утонули два мальчика.

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