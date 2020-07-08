Пойманных в Киеве наемников спецслужб Кремля отпустили в Россию

Из Украины выдворили двоих граждан России, которые планировали тяжкие преступления, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Решение по россиянам, которые состояли в вооруженных формирований и работали на российские спецслужбы, было принято 8 июля, сообщается в Telegram-канале Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

"Сегодня, 8 июля, оперативники Департамента стратегических расследований с сотрудниками Государственной миграционной службы принудительно выдворили двоих граждан Российской Федерации за пределы Украины", – сказано в сообщении.

Двоих россиян выдворили из Украины

Отмечается, что их задержали 7 июля. Правоохранители получили информацию о том, что россияне прибыли в Киев для совершения тяжких преступлений с целью дестабилизации ситуации в Украине.

"Выдворенные россияне были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и принимали участие в вооруженных конфликтах на территории разных стран", – подчеркнули в полиции.

Telegram Департамента стратегических расследований Нацполиции

Как сообщал OBOZREVATEL, граждан РФ задержали 7 июля в Шевченковском районе столицы во время проведения спецоперации.