Поймали на Кипре: скандального "Слугу народа" разоблачили в схеме с табачным бизнесом

Журналисты разоблачили семейную схему народного депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Холодова, владеющего через компанию на Кипре табачным бизнесом, который имеет торговые точки по всему Киеву.

Речь идет о бывших Т-киосках. Скандальное расследование обнародовали авторы программы "Схемы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Примечательно, что Холодов состоит в комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где он помог "протянуть" поправку, облегчающую ведение торговли сигаретами.

Холодова разоблачили в семейной схеме с табачным бизнесом Радио Свобода

Хотя сам надеп опроверг связь с табачным бизнесом, выяснилось, что он владел патентом на эмблему Т-киосков в Киеве. В 2018 компания "Киев маркет солюшн" победила в инвестиционном конкурсе от киевского городского совета и построила на базе киосков новые комплексы.

При этом, по указанному в официальных базах адресу этой фирмы не оказалось. Кроме того, бенефициаром компании является кипрская фирма, что запрещено украинским законодательством.

Холодова разоблачили в семейной схеме с табачным бизнесом Радио Свобода

Холодова разоблачили в семейной схеме с табачным бизнесом Радио Свобода

Отмечается, что журналисты решили самостоятельно отправится на Кипр, чтобы выяснить, кто на самом деле владеет табачными точками в Киеве. В городе Лимсол им удалось разыскать основателя "Киев маркет солюшн" – Reineweg.

Компания зарегистрирована в частном доме, в котором журналисты застали нардепа Холодова, который должен был работать в это время в Верховной Раде.

Холодова разоблачили в семейной схеме с табачным бизнесом Радио Свобода

Как стало известно, это его семейная недвижимость – роскошное имение в престижном районе. Примечательно, что там проживает вся семья Холодова – журналисты засняли на видео, как нардеп провожает детей в школу. Кроме того, у нардепа есть вид на жительство на Кипре. То, что дом принадлежит ему, Холодов сам признался в Facebook.

Холодова разоблачили в семейной схеме с табачным бизнесом Радио Свобода

Холодова разоблачили в семейной схеме с табачным бизнесом Радио Свобода

Всплыли также другие доказательства связи Холодова с табачным бизнесом.

Reineweg в Украине владела двумя фирмами: уже известной "Киев маркет солюшн", которая строит остановки с киосками в Киеве, и компанией "Антикус". Бенефициаром последней кипрская Reineweg была до сентября 2019-му, после чего владельцем "Антикусу" стала Стелла Шаховская – теща Андрея Холодова.

На родство фирм указывает и персонал: один и тот же человек руководит "Киев маркет солюшн" сейчас и руководила "Антикусом" в прошлом. Это – Людмила Руденко.

Также нашлась косвенная связь между Холодовым и компаниями, которые продают сигареты в указанных МАФах. Сам нардеп от фактов открестился.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Холодов известен как "король табачных киосков" . По данным источников, "там налицо полный набор: левые чеки, уклонение от налогов". Журналисты утверждают, что член "Слуги народа" причастен к рейдерскому захвату завода "Эфкон-окна" в 2012 году. Это предприятие производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из металла. Бизнес-партнер Холодова – Леся Васильевна Васильченко – является владелицей ООО "Табак Индастриал ЛТД". Вместе с Шаховской они являются владельцем ООО "Апартмент Билдинг ЛТД".

Холодов тесно связан с кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком . Его детей крестила жена Медведчука Оксана Марченко.

Холодов имеет двойное гражданство . Такую информацию о нем и еще трех членах "Слуги народа" со ссылкой на журналистов и общественников предоставила Центральная избирательная комиссия. "Это политическая ответственность партии", – заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

По данным "Страны", Холодов является бизнес-партнером народного депутата от "Волі народу" и руководителя строительной корпорации "Укрбуд", скандального киевского застройщика Максима Микитася, которого уличили в сговоре с одиозным российско-украинским олигархом Павлом Фуксом.

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