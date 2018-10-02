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"Похороните нас вместе": в Мариуполе дети совершили жуткое самоубийство. Опубликованы фото и видео

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В Мариуполе Донецкой области две девочки 2002 и 2004 годов рождения спрыгнули с крыши 12-этажного дома и разбились насмерть.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, трагедия произошла в 9:30 в Левобережном районе (чтобы посмотреть видео с места ЧП, доскрольте до конца страницы).

Свидетелем гибели детей стала местная жительница, которая и сообщила правоохранителям.

Как сообщил "0629" источник, девочки погибли сразу, в их карманах были найдены записки с текстом "Похороните нас вместе".

"Похороните нас вместе": в Мариуполе дети совершили жуткое самоубийство. Опубликованы фото и видео
"Похороните нас вместе": в Мариуполе дети совершили жуткое самоубийство. Опубликованы фото и видео

Подъезд дома, с которого прыгнули подростки, закрывается. Тем не менее, девочки смогли подняться на последний этаж и пробраться на чердак. Он запирается на замок, но там есть дыра. Вот в нее, вероятно, девочки и пролезли.

"Похороните нас вместе": в Мариуполе дети совершили жуткое самоубийство. Опубликованы фото и видео
"Похороните нас вместе": в Мариуполе дети совершили жуткое самоубийство. Опубликованы фото и видео
"Похороните нас вместе": в Мариуполе дети совершили жуткое самоубийство. Опубликованы фото и видео
"Похороните нас вместе": в Мариуполе дети совершили жуткое самоубийство. Опубликованы фото и видео

По словам полицейских, тела лежат настолько близко друг к другу, что есть основания полагать, что они не прыгнули, а просто шагнули вниз вместе.

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Также уточняется, что девочек звали Юля и Катя, они - ученицы 9 и 11 классов и крестные сестры. Одна из них жила на Слободке, вторая - на проспекте Победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил о вспышке детских суицидов.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
УкраинаМариуполь
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