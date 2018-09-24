Похищение моряков у побережья Африки: появились подробности об украинцах

Двое украинцев до сих пор находятся на торговом судне MV Glarus после нападения пиратов в Нигерии.

По данным пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, корабль находится на стоянке. По поводу похищенного гражданина страны ведомство пытается получить информацию от нигерийских правоохранительных органов.

"22 сентября 2018 в акватории Нигерийской залива было осуществлено пиратское нападение на торговое судно MV Glarus, на котором находилось 19 членов экипажа, в том числе 3 гражданина Украины. В результате нападения пиратами были захвачены 12 членов экипажа, среди которых один гражданин Украины. Сейчас судно находится на стоянке в районе г. Порт Харкорт с 7 членами команды (в том числе два гражданина Украины), которые находятся на судне", – сказано в сообщении.

Новости В Европе арестовали российское судно с 19 моряками

Посольству поручили установить контакт с судовладельцем, нигерийскими правоохранительными органами и двумя украинцами, которые остались на судне.

"Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и Посольства Украины в Нигерии", – подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, пираты захватили заложников у побережья Нигерии 22 сентября с целью выкупа.