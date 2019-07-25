Погибли 49 воинов ВСУ: озвучены тревожные данные по Донбассу

За период с марта 2019 года, когда было объявлено предыдущее перемирие, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погибли 49 воинов ВСУ и еще 307 получили ранения.
Такие цифры озвучил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает "Укринформ".
"Начиная с предыдущего режима прекращения огня, который начался на Донбассе в начале марта этого года, потери украинских военнослужащих составили 356 человек, среди которых 49 погибших. Это та цена, которую мы заплатили в прошлый раз за нарушение Россией договоренностей, достигнутых с Украиной при посредничестве ОБСЕ в рамках Трехсторонней контактной группы", – заявил он.
Война на Донбассе
Корреспондент.net
При этом, дипломат обратил внимание на то, что начиная с 21 июля, когда был объявлен новый режим прекращения огня, зафиксировано минимальное число его нарушений.
"Количество жертв напоминает нам о том, что происходит, когда он нарушается. Именно с учетом этого мы остаемся преданными делу прекращения огня и сохранения жизни украинских граждан", – отметил Цымбалюк.
Евгений Цимбалюк
Укринформ
"Чтобы сделать прекращении огня всеобъемлющим, устойчивым и неограниченным, как это было договорено в Минске 17 июля, мы должны двигаться вперед по пути имплементации других безопасностных положений Минских договоренностей. Прежде всего, это вывод тяжелого вооружения, иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины", – добавил он.
Война на Донбассе
Антикор
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве заявила, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12 800 до 13 тысяч человек.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.