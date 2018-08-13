Погибли 10 человек: в деле о ДТП под Житомиром случился новый поворот

Водитель микроавтобуса Volkswagen LT-35, который попал в ДТП у села Глыбочица Житомирской области, уснул за рулем.

К такому выводу пришла экспертиза, заявил на брифинге в Житомире начальник областного Главного управления Национальной полиции Вячеслав Печененко, передает УНИАН.

"Уже после экспертизы мы увидели, что были внесены конструктивные изменения в тормозную систему (микроавтобуса. - Ред.), но это не повлияло на последствия... С вероятностью в 99% водитель уснул за рулем, ведь даже тормозного пути не было, и он не пытался тормозить", - сообщил Печененко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП произошло 20 июля. Маршрутка Киев - Ривне въехала в фуру DAF. В микроавтобусе погибли водитель и девять пассажиров.

Ранее в прокуратуре заявили, что маршрутка выехала в рейс в неисправном состоянии. Владельцу автобуса, водитель которого стал виновником столкновения, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 287 УК Украины (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или другое нарушение их эксплуатации).