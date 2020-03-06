В Житомире найден застреленным бывший военнослужащий 95-й бригады Вооруженных сил Украины 46-летний Олег Котенко.

Полиция подозревает самоубийство, однако друзья погибшего не верят в эту версию. Один из них на своей странице в Facebook написал, что перед смертью Котенко выступал против коррупции.

Олег Котенко facebook.com/sashik.ua

Мужчину нашли застреленным в подъезде дома, а рядом лежал его личный карабин.

В пресс-службе полиции Житомирской области заявили местному изданию "Житомир.info", что все обстоятельства указывают на самоубийство.

"6 марта около 15:00 им поступило сообщение, что в подъезде дома обнаружено тело мужчины 1973 года рождения с огнестрельным ранением. Рядом с телом находилось оружие. По указанному факту открыто уголовное производство", – рассказала спикер управления полиции Алла Ващенко.

Олег Котенко facebook.com/S.RobertsJN

Издание уточнило, что инцидент произошел в подъезде многоэтажки по проезду Академика Тутковского.

Друзья Котенко не верят, что он мог сам себя убить.

"Выстрел в голову с собственного карабина. Несколько дней тому он резко выступал против махинаций", – написал Василий Поддубный.

"Какое к черту самоубийство? Не верю. У тебя ж были такие планы… Многим сволочам дорогу перешел", – отметил Валерий Арушанян.

У Олега Котенко остались жена и двое дочерей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на участке Мукачевского пограничного отряда в Закарпатской области найден мертвым 20-летний военнослужащий.

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