На Закарпатье пассажирский поезд на полном ходу влетел в грузовик: двое погибших

На Закарпатье в понедельник, 27 января, на въезде в город Тячев произошло столкновение поезда и грузовика. В аварии погибли два человека, которые находились в авто, еще один пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ. Инцидент случился около полудня на железнодорожном переезде 110 км перегона Буштина – Тячев Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок с поездом №14 Киев – Солотвино.

Работники локомотивной бригады и пассажиры поезда не пострадали. Как информирует пресс-служба, аварию, предварительно, спровоцировал водитель грузового автомобиля ЗИЛ, нарушив правила дорожного движения.

На Закарпатье поезд врезался в грузовик 0312.ua

"Проигнорировав предупреждение звуковой и световой сигнализации, он [водитель] выехал на рельсы и совершил столкновение с поездом", – сказано в сообщении.

На период ликвидации последствий ДТП железнодорожники, как пишет УЗ, оперативно организовали транспорт для доставки пассажиров поезда со станции Буштина до станции Солотвино и со станции Солотвино, Тересва и Тячев до станции Буштина.

На местном портале 0312.ua опубликовали фото с места ДТП. Очевидцы уточнили, что всего в грузовике находились три человека.

На Закарпатье поезд врезался в грузовик 0312.ua

На Закарпатье поезд врезался в грузовик 0312.ua

На Закарпатье поезд врезался в грузовик 0312.ua

На Закарпатье поезд врезался в грузовик 0312.ua

На Закарпатье поезд врезался в грузовик 0312.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области задымился вагон грузового поезда с 50 тоннами серы.

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