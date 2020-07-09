Поджог польского хостела с украинцами: полиция раскрыла мотивы подозреваемого

В Польше сгорел хостел, где жили украинцы. Фото chrzanow.naszemiasto.pl.

В поджоге хостела в польском Погожице, где проживали украинцы, подозревают 42-летнего поляка. По версии следствия, он пошел на преступление из-за личного конфликта.

Суд арестовал мужчину на три месяца, сообщает Chrzanow Naszemiasto.

Представитель полиции Катарина Добковска отметила, что местный житель проживал в хостеле и был конфликтным человеком, создавая проблемы другим постояльцам.

"Однако конфликт был основан не на национальной, а на личной почве. У него был конфликт с другим поляком", – уточнила она.

Полиция считает, что поджог был совершен намеренно, о чем свидетельствуют собранные доказательства.

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы за создание угрозы жизни и здоровью нескольким лицам или имуществу в крупных размерах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Погожице сгорел хостел, в котором проживали украинские работники. В результате происшествия никто не пострадал.