"Подсунут взрывчатку": пострадавший от фанатки "русского мира" АТОшник прокомментировал ее задержание

45-летний боец АТО Константин Кравченко не верит в серьезное наказание для активистки Антимайдана и ярой поклонницы "русского мира" Марины Меньшиковой, которая ранее напала на него с молотком в оперном театре.

Об этом Кравченко рассказал в комментарии ТСН.

"Я и до того имел ранения на войне. То, что произошло со мной в театре, это такое малое", - сказал командир взвода полка "Днепр-1".

"Она отсидит какой-то срок за решеткой, пойдет под амнистию, потом выйдет и снова будет препятствовать. В тот раз она пошла с молотком, в другой – москальские службы подсунут ей гранату или взрывчатку", - уверен он.

Как сообщал "Обозреватель", 11 января в Днепре полиция снова задержала Меньшикову, которой раньше трижды удавалось уйти от правосудия.