Подруга погибшего в Ан-26 курсанта поделилась пронзительной историей: пойти на свидание не успели

Девушка Наташа из Харькова рассказала, что один из курсантов, погибших на борту Ан-26 в Чугуеве, 21-летний Владимир Олабин звал ее на свидание, но сходить так и не успели.

Как пишет "КП в Украине", девушка показала свою переписку с Владимиром – в последний раз он писал ей после обеда в день трагедии, спрашивал, как у нее дела.

Около 7 вечера Наташа ответила, и спросила, как он, а 26 сентября в 8 утра написала: "Доброе утро. Почему не отвечаешь?".

"Я написала, а он не ответил… Начала через друзей узнавать, смотреть сторис, так и узнала, что он умер... Я не могла поверить просто. Такие добрые люди покидают нас. Мне так жаль его родителей…" – рассказала она сквозь слезы.

По словам девушки, курсант первым написал ей в соцсетях – хотел познакомиться.

"Звал погулять, но у меня как-то все не было времени. Мы общались с ним каждый день! Он очень добрый мальчик, я таких людей не встречала никогда. Он мне писал, что любит свою специальность, небо, увлекается техникой", – отметила Наташа.

Олабин был родом из Николаевской области. В соцсетях публиковал фото с друзьями, с поездок, машинами и мотоциклами. Единственное фото с самолетом подписал лаконично – "Мечта-задача".

Напомним, Владимир – сын ветерана, депутата Николаевского облсовета Вадима Олабина.

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