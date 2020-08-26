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Подполковнику СБУ грозит до 10 лет тюрьмы за "слив" телефонных разговоров

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Расследования
3,6 т.
СБУ. Коллаж

СБУ. Коллаж.

Подполковника Службы безопасности Украины будут судить за нарушение тайны телефонных разговоров.

Как сказано на сайте Офиса генпрокурора, с целью личного обогащения сотрудник одного из региональных отделений неоднократно шел на такое нарушение.

"В частности, на основании поддельных официальных документов, с использованием служебного положения, он незаконно получал информацию о телефонных соединениях и разговорах абонентов мобильной связи, которую в дальнейшем передал посторонним лицам, получив за это 25 тысяч гривен взятки", – сказано в сообщении.

Прокуроры уже направили обвинительный акт в суд. Подполковнику грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как писал OBOZREVATEL, ранее СБУ заявила о раскрытии механизма растраты более 100 миллионов гривен бюджетных средств бывшим руководством Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

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УкраинаСлужба безопасности Украины
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