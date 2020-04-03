Главная Новости
3 апреля • обновлено в 19:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Подозреваемые в убийстве подростков на Львовщине арестованы

863
Читать материал на украинском

Двое подозреваемых в убийстве влюбленной пары подростков в Золочеве Львовской области арестованы.

Соответствующую меру пресечения избрал суд, сообщается 3 апреля на сайте Нацполиции области.

17-летнего Юрия Дацкива и 15-летнюю Анастасию Гетьман убили наркоторговцы

17-летнего Юрия Дацкива и 15-летнюю Анастасию Гетьман убили наркоторговцы

"Золочів.нет"

Двое подозреваемых, 18-летний и 19-летний жители Золочева, будут находиться под стражей без права внесения залога.

Им объявлено подозрение в совершении убийства и торговле наркотиками. О мотивах совершения преступления в сообщении не говорится.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Золочев Львовской области наркоторговцы жестоко убили двух подростков, которые считались пропавшими без вести. Тела 17-летнего парня и 15-летней девушки сожгли и закопали.

Позднее выяснилось, что могилу для детей убийцы подготовили заранее. Сначала в глухой лес принесли орудие убийства, а потом заманили туда парня с девушкой. Злоумышленники битами забили подростков до смерти, а тела сбросили в яму, полили бензином и подожгли.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Тег
убийство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги