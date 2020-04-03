Двое подозреваемых в убийстве влюбленной пары подростков в Золочеве Львовской области арестованы.

Соответствующую меру пресечения избрал суд, сообщается 3 апреля на сайте Нацполиции области.

17-летнего Юрия Дацкива и 15-летнюю Анастасию Гетьман убили наркоторговцы "Золочів.нет"

Двое подозреваемых, 18-летний и 19-летний жители Золочева, будут находиться под стражей без права внесения залога.

Им объявлено подозрение в совершении убийства и торговле наркотиками. О мотивах совершения преступления в сообщении не говорится.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Золочев Львовской области наркоторговцы жестоко убили двух подростков, которые считались пропавшими без вести. Тела 17-летнего парня и 15-летней девушки сожгли и закопали.

Позднее выяснилось, что могилу для детей убийцы подготовили заранее. Сначала в глухой лес принесли орудие убийства, а потом заманили туда парня с девушкой. Злоумышленники битами забили подростков до смерти, а тела сбросили в яму, полили бензином и подожгли.

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