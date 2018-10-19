''Подонок, предатель'': в сети показали необычное фото Пушилина

Исполняющий обязанности главы террористов "ДНР" Денис Пушилин в свое время служил в рядах Вооруженных сил Украины.

Об этом в Twitter сообщил журналист Денис Казанский, который опубликовал фото главаря террористов в окружении тогдашних сослуживцев.

"Денис Пушилин (сидит крайний слева) успел послужить в ВСУ в 2000-х. Значит, тоже давал присягу Украине. Тоже предатель. Как там говорил Путин про Скрипаля? "Просто подонок, предатель родины", - написал он.

Отметим, что по данным из открытых источников, Пушилин в 1999-2000 годах служил в рядах Национальной гвардии Украины.

Денис Пушилин(сидит крайний слева) успел послужить в ВСУ в 2000-х. Значит, тоже давал присягу Украине. Тоже предатель. Как там говорил Путин про Скрипаля? "Просто подонок, предатель родины". pic.twitter.com/kdSkPq4S0W — Денис Казанський (@den_kazansky) 19 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Пушилин временно сменил убитого Александра Захарченко на посту главаря "ДНР". Он может занять "должность" на постоянной основе на "выборах", которые оккупанты собираются провести в ноябре. Именно его кандидатура активно поддерживается Россией.