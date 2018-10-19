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''Подонок, предатель'': в сети показали необычное фото Пушилина

13.5тЧитать материал на украинском

Исполняющий обязанности главы террористов "ДНР" Денис Пушилин в свое время служил в рядах Вооруженных сил Украины.

Об этом в Twitter сообщил журналист Денис Казанский, который опубликовал фото главаря террористов в окружении тогдашних сослуживцев.

"Денис Пушилин (сидит крайний слева) успел послужить в ВСУ в 2000-х. Значит, тоже давал присягу Украине. Тоже предатель. Как там говорил Путин про Скрипаля? "Просто подонок, предатель родины", - написал он.

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Отметим, что по данным из открытых источников, Пушилин в 1999-2000 годах служил в рядах Национальной гвардии Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Пушилин временно сменил убитого Александра Захарченко на посту главаря "ДНР". Он может занять "должность" на постоянной основе на "выборах", которые оккупанты собираются провести в ноябре. Именно его кандидатура активно поддерживается Россией.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Денис ПушилинДенис Казанский
Место
Украина
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Фашистко-бандеровской хунте незаконно захватившей владу на Украине никто ничего не должен
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Дейман Алон
Дейман Алон
Чепушилин - это впопучленская мартышка, по приказу которой был ликвидирован предводитель всех окорочков дамбаца!
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