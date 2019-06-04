ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Подонки в погонах": у Авакова возмутились "травлей" из-за убийства 5-летнего Кирилла

Читать материал на украинском

В Министерстве внутренних дел Украины призвали не манипулировать убийством 5-летнего Кирилла Тлявова, которого подстрелили пьяные полицейские в Переяслав-Хмельницком.

"Для нас это настоящее горе. Мы искренне сочувствуем семье невинно убитого ребенка", – заявил в эфире ObozTV Зорян Шкиряк, советник министра внутренних дел Арсена Авакова. При этом он возмутился тем, что украинцы огульно винят в трагедии всю полицию.

Он сделал упор на том, что именно сотрудники Национальной полиции оперативно выяснили все обстоятельства преступления, задержали виновных и потребовали их заключения под стражу.

Новости
"Свора подонков": Украину потрясло убийство полицейскими ребенка под Киевом

"Нацполиция и руководство МВД с первой минуты после выяснения (обстоятельств дела. – Ред.) требовало сурового наказания для этих двух подонков в погонах", – заверил Шкиряк.

"Но при этом я категорически против лживой, манипулятивной технологии, которая сегодня используется некоторыми, чтобы разрушить всю украинскую Национальную полицию и наплевать в лицо всем 140 тысячам правоохранителей, которые каждый день и каждую ночь защищают ценой своей жизни мир и спокойствие украинских граждан", – подчеркнул он.

Под МВД требовали отставки Авакова

Под МВД требовали отставки Авакова

Facebook/Роман Сініцин

Новости
Полицейские убили ребенка: под стенами МВД в Киеве устроили бунт. Фото и видео

По словам советника главы МВД, произошедшая трагедия стала "пятном" для ведомства, но человеческий фактор просчитать невозможно.

"Преступник должен отвечать по закону. Независимо от того, в погонах он или нет. Но когда кто-то сегодня кричит о политической ответственности, у меня возникает вопрос: вы адекватные люди или нет? Разве может министр внутренних дел или глава Национальной полиции залезть в голову каждому сотруднику в каждом районе Украины? Тем более, когда они находятся не при исполнении и, простите, употребляют алкогольные напитки?", – возмутился Шкиряк.

Новости
"Отвечай, курва!" В МВД рассказали, что полиция в США тоже убивает людей

"Мы настаиваем на самом строгом наказании этих двух уродов. У меня других слов нет. Но мы против того, чтобы из-за этого уничтожали революционно обновленную правоохранительную систем", – подытожил он.

Убийство 5-летнего Кирилла потрясло всю Украину

Убийство 5-летнего Кирилла потрясло всю Украину

Facebook/Роман Сініцин

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Зорян ШкирякАрсен Аваков
Место
Украина
Теги
убийствопострадал ребенокМинистерство внутренних дел УкраиныполицияНациональная полиция Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения