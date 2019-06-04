"Подонки в погонах": у Авакова возмутились "травлей" из-за убийства 5-летнего Кирилла

В Министерстве внутренних дел Украины призвали не манипулировать убийством 5-летнего Кирилла Тлявова, которого подстрелили пьяные полицейские в Переяслав-Хмельницком.
"Для нас это настоящее горе. Мы искренне сочувствуем семье невинно убитого ребенка", – заявил в эфире ObozTV Зорян Шкиряк, советник министра внутренних дел Арсена Авакова. При этом он возмутился тем, что украинцы огульно винят в трагедии всю полицию.
Он сделал упор на том, что именно сотрудники Национальной полиции оперативно выяснили все обстоятельства преступления, задержали виновных и потребовали их заключения под стражу.
"Нацполиция и руководство МВД с первой минуты после выяснения (обстоятельств дела. – Ред.) требовало сурового наказания для этих двух подонков в погонах", – заверил Шкиряк.
"Но при этом я категорически против лживой, манипулятивной технологии, которая сегодня используется некоторыми, чтобы разрушить всю украинскую Национальную полицию и наплевать в лицо всем 140 тысячам правоохранителей, которые каждый день и каждую ночь защищают ценой своей жизни мир и спокойствие украинских граждан", – подчеркнул он.
Под МВД требовали отставки Авакова
Facebook/Роман Сініцин
По словам советника главы МВД, произошедшая трагедия стала "пятном" для ведомства, но человеческий фактор просчитать невозможно.
"Преступник должен отвечать по закону. Независимо от того, в погонах он или нет. Но когда кто-то сегодня кричит о политической ответственности, у меня возникает вопрос: вы адекватные люди или нет? Разве может министр внутренних дел или глава Национальной полиции залезть в голову каждому сотруднику в каждом районе Украины? Тем более, когда они находятся не при исполнении и, простите, употребляют алкогольные напитки?", – возмутился Шкиряк.
"Мы настаиваем на самом строгом наказании этих двух уродов. У меня других слов нет. Но мы против того, чтобы из-за этого уничтожали революционно обновленную правоохранительную систем", – подытожил он.
Убийство 5-летнего Кирилла потрясло всю Украину
Facebook/Роман Сініцин
Как сообщал OBOZREVATEL:
В пятницу, 31 мая, в городе Переяслав-Хмельницький 5-летний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение в голову, когда гулял около своего дома.
3 июня ребенок умер в больнице, не приходя в сознание.
Как выяснилось, в мальчика попала шальная пуля. Рядом с его домом двое пьяных полицейских в свободное от работы время "развлекались" стрельбой по банкам.
Подозреваемых задержали и поместили под стражу на 60 суток без права на залог. Это старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько.
Изначально их действия квалифицировали по части 2 статьи 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
После смерти мальчика генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что дело будет переквалифицировано по статье "умышленное убийство".
Убийство ребенка потрясло всю Украину. Под МВД прошла акция протеста: возмущенные активисты требовали наказать виновных и отправить Авакова в отставку.
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