"Подонки в погонах": у Авакова возмутились "травлей" из-за убийства 5-летнего Кирилла

В Министерстве внутренних дел Украины призвали не манипулировать убийством 5-летнего Кирилла Тлявова, которого подстрелили пьяные полицейские в Переяслав-Хмельницком.

"Для нас это настоящее горе. Мы искренне сочувствуем семье невинно убитого ребенка", – заявил в эфире ObozTV Зорян Шкиряк, советник министра внутренних дел Арсена Авакова. При этом он возмутился тем, что украинцы огульно винят в трагедии всю полицию.

Он сделал упор на том, что именно сотрудники Национальной полиции оперативно выяснили все обстоятельства преступления, задержали виновных и потребовали их заключения под стражу.

"Нацполиция и руководство МВД с первой минуты после выяснения (обстоятельств дела. – Ред.) требовало сурового наказания для этих двух подонков в погонах", – заверил Шкиряк.

"Но при этом я категорически против лживой, манипулятивной технологии, которая сегодня используется некоторыми, чтобы разрушить всю украинскую Национальную полицию и наплевать в лицо всем 140 тысячам правоохранителей, которые каждый день и каждую ночь защищают ценой своей жизни мир и спокойствие украинских граждан", – подчеркнул он.

Под МВД требовали отставки Авакова Facebook/Роман Сініцин

По словам советника главы МВД, произошедшая трагедия стала "пятном" для ведомства, но человеческий фактор просчитать невозможно.

"Преступник должен отвечать по закону. Независимо от того, в погонах он или нет. Но когда кто-то сегодня кричит о политической ответственности, у меня возникает вопрос: вы адекватные люди или нет? Разве может министр внутренних дел или глава Национальной полиции залезть в голову каждому сотруднику в каждом районе Украины? Тем более, когда они находятся не при исполнении и, простите, употребляют алкогольные напитки?", – возмутился Шкиряк.

"Мы настаиваем на самом строгом наказании этих двух уродов. У меня других слов нет. Но мы против того, чтобы из-за этого уничтожали революционно обновленную правоохранительную систем", – подытожил он.

Убийство 5-летнего Кирилла потрясло всю Украину Facebook/Роман Сініцин

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