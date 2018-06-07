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Поднял флаг Украины: из плена террористов освободили студента из Винницы

4.3тЧитать новость на украинском

Сотрудники Службы безопасности Украины освободили из плена террористов "ЛНР" студента одного из винницких университетов.

"Правоохранители установили, что уроженец Луганщины в 2017 году вместе с родителями уехал во временно неподконтрольный украинской власти Луганск для решения имущественных вопросов. Во время пребывания в городе парень совместно с патриотически настроенными местными жителями подняли на флагштоке возле школы, где он раньше учился, флаг Украины. Патриоты также нарисовали национальную символику на фасаде здания учебного заведения", – сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что террористы задержали парня и насильно удерживали в здании местного пенитенциарного учреждения.

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"При этом украинских пленников допрашивали представители так называемого "МГБ ЛНР", которые применяли к ним меры психологического и физического давления. В результате эффективной оперативной комбинации сотрудники СБ Украины вывели незаконно задержанного юношу на подконтрольную украинской власти территорию и вернули в Винницу. По материалам Управления СБУ в Винницкой области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины", – резюмировали в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы активизировали на Донбассе и периодически хватают в плен украинских военных. Так, 26 мая пропали после выдвижения к передовому посту воины ВСУ. 3 июня появилось видео "пресс-конференции" с ними.

Как выяснилось, бойцов захватила вражеская диверсионно-разведывательная группа. За два дня до этого, в зоне боевых действий также пропал военный, который оказался в плену террористов.

28 мая боевики опубликовали видео допроса. Он был задержан в Докучаевске на линии разграничения.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Служба безопасности УкраиныНовости Донбасса
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
крутой парень,не каждый на это бы пошел,красава.СМЕРТЬ РАШИСТСКИМ ТВАРЯМ,СЛАВА УКРАИНЕ.
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