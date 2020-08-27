Под Житомиром мужчина утонул в собственном автомобиле. Фото

Возле водоема вблизи села Пряжев Житомирской области мужчина утонул в своем автомобиле ВАЗ.

Информация о происшествии поступила правоохранителям утром 26 августа, сообщается на сайте Национальной полиции Житомирской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Выяснилось, что мужчина вместе со своими знакомыми ловил рыбу и отдыхал на берегу водоема. Около полуночи он ушел спать в свой автомобиль, который стоял на холме. Другие отдыхающие ночевали в своих машинах рядом.

Трагедия произошла возле села Пряжев (Google Maps)

Утром они заметили отсутствие своего товарища и его автомобиля, а на месте остались только следы от колес, которые вели в реку.

Отдыхающие обратились к правоохранителям. На место прибыли спасатели ГСЧС, которые достали машину из воды, а внутри обнаружили ее владельца. Это житель поселка Новогуйвинское 1970 года рождения. Его тело направлено на экспертизу.

Полиция открыла уголовное производство.

Полиция устанавливает причины гибели мужчины в своем авто

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 августа на Безлюдовском водохранилище под Харьковом утонул 10-летний мальчик. Ребенок находился на пляже один, а с воды его вытащили неравнодушные люди.

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