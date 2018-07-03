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Под Житомиром копы после погони задержали рекордную партию янтаря: фото добычи

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В Житомирской области полицейские задержали рекордную партию нелегального янтаря.

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, опубликовав соответствующие фото.

"Нет, это не мешки с мукой или с сахаром. Это партия нелегального антаря, задержанная сейчас в Житомирской области после полицейской погони. Рекордные более 2-х тонн", - написал он.

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"Пойдет в итоге в хранилище НБУ. На месте работает полицейский спецназ. Но нужен регулирующий добычу закон", - добавил Аваков.

Как уточнили в пресс-службе МВД, инцидент произошел на автомобильной дороге Васьковичи - Шепетовка, в 78 км от Новоград-Волынского.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Ривненщине произошли стычки между копами и копателями янтаря.

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Тема
Янтарные войны
Персона
Арсен Аваков
Место
УкраинаЖитомир
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