Под Житомиром копы после погони задержали рекордную партию янтаря: фото добычи

В Житомирской области полицейские задержали рекордную партию нелегального янтаря.

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, опубликовав соответствующие фото.

"Нет, это не мешки с мукой или с сахаром. Это партия нелегального антаря, задержанная сейчас в Житомирской области после полицейской погони. Рекордные более 2-х тонн", - написал он.

"Пойдет в итоге в хранилище НБУ. На месте работает полицейский спецназ. Но нужен регулирующий добычу закон", - добавил Аваков.

Как уточнили в пресс-службе МВД, инцидент произошел на автомобильной дороге Васьковичи - Шепетовка, в 78 км от Новоград-Волынского.

Нет, это не мешки с мукой или с сахаром. Это партия нелегального бурштына, задержанная сейчас в Житомирской обл. - после полицейской погони. Рекордные более 2-х тонн. Пойдёт в итоге в хранилище НБУ. На месте работает полицейский спецназ.

Но! нужен регулирующий добычу Закон. pic.twitter.com/K9rzfuQDj3 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 липня 2018 р.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Ривненщине произошли стычки между копами и копателями янтаря.