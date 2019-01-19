Под Запорожьем случилась жуткая трагедия: дети сгорели, мать повесилась

В одном из сел Запорожской области произошел пожар в частном доме, в котором заживо сгорели 29-летний мужчина и двое мальчиков 9 и 4 лет.

31-летнюю мать несовершеннолетних нашли повешенной рядом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

По данным правоохранителей, женщина сама растила троих сыновей – 12, 9 и 4 лет, соответственно. Семья не состояла на учете в правоохранительных органах. В доме женщины гостил ее 29-летний брат.

Старший из мальчиков играл на улице, когда увидел, что дом охвачен огнем. Он побежал звать на помощь. В это время рядом проходила почтальон, которая и помогала тушить огонь. Однако самостоятельно потушить пожар не получалось.

Тем временем мать детей, под влиянием сильной стрессовой ситуации свела счеты с жизнью, повесившись на дереве.

Причину и обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожье 20 декабря 2018 года в селе Чкалово Приазовского района два человека погибли при пожаре в частном доме.

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