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Под Винницей зверски избили 6-летнего ребенка: новые подробности и жуткие фото. 18+

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В Виннице врачи оказывают помощь зверски избитому 6-летнему мальчику. В совершении преступления подозреваются его родители.

В детскую областную клиническую больницу пострадавшего привез отец с сожительницей. Врачи были потрясены увиденным: на лице у мальчика были ужасные гематомы. Как рассказала OBOZREVATEL замначальника пресс-службы ГУНП Винниччины Ирина Добровольская, характер травм говорит о том, что ребенок не смог их нанести самостоятельно.

"Подозрения пали на отца мальчика. По данному факту уже открыто уголовное производство по ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки). Решается вопрос об оглашении подозрения отцу ребенка и избрании ему меры пресечения", – добавила она.

Избитый мальчик

Избитый мальчик

Facebook: Ксюша Андреевна

Избитый мальчик

Избитый мальчик

Facebook: Ксюша Андреевна

Избитый мальчик

Избитый мальчик

Facebook: Ксюша Андреевна

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Как отметила Добровольская, мать ребенка лишена родительских прав. Отец подозревается в совершении разбоя и на сегодняшний день дело находится в суде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в селе Вишенки Киевской области девятиклассница жестоко избила девочку-подростка. Она наносила ей удары ногами в голову и таскала за волосы посреди улицы.

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Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивКриминал
Место
УкраинаВинница
Теги
криминалНациональная полиция Украиныпострадал ребенок
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CARGO 100
CARGO 100
Если так с родным, представляю, что вы творили на Донбассе, пока вам стволы в задницы не вставили ...
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