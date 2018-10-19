Под угрозой жилые дома: в Ужгороде произошло ЧП с поездом

В Ужгороде в ромском поселении Радванка утром 19 октября сошел с рельсов товарный поезд.

Как сообщил в Facebook депутат Ужгородского горсовета от ромской общины Мирослав Горват, несколько вагонов, которые остановились прямо возле домов, могут завалить стены.

“Мы вызвали правоохранительные службы, здесь работают специалисты. Ситуацию надо ликвидировать, ведь несколько вагонов, которые остановились близко от домов и наклонились, могут обвалить стены домов в ромском поселении", - написал он.

Как сообщает "Укринформ" в полиции заявили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа - для обеспечения общественного порядка и урегулирования ситуации. Детали обещают сообщить позже.

Позже Горват сообщил, что по состоянию на 12:00 один из вагонов смогли оттянуть. Второй вагон, который наклонен к дому - "сейчас решают как лучше выровнять и поставить в колею".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине произошло необычное ЧП с поездом.