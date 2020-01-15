Под ударом Украина и Беларусь? Россияне настроились на новую войну по соседству

Почти четверть россиян (23%) допустили, что их страна в 2020 году может начать войну с одной из стран по соседству. Еще 14% граждан страны-агрессора готовы к военному конфликту с США и НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса российского "Левада-Центра", проведенного в конце 2019 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, 13% респондентов не исключили государственного переворота в их стране в новом году, 45% допускают массовые волнения и протесты населения, 22% – столкновения на национальной почве.

На показательную статистику, говорящую об агрессивном настрое российского общества, отреагировал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк. По его словам, это является сигналом для Украины о том, что ей нужно ускорить работу по приближению к членство в НАТО.

Российская армия "Корреспондент"

"Четверть допускает конфликт с одной из соседних стран. Вряд ли речь идет о Китае. И если сравнивать военные потенциалы России с ее соседями, то фактически я рассматриваю этот ответ как то, что четверть населения России допускает российское вторжение в соседние государства. Понятно, что за исключением Китая. Потому что там, может быть, ядерных ракет поменьше, но они есть. Китайскую армию не стоит сбрасывать со счетов", – поделился он своими опасениями.

"Еще 14% россиян считают, что возможна война с США и НАТО. Это наглядная демонстрация того, что стоит все-таки активней заниматься вступлением в НАТО. Потому что если людей с досужими размышлениями о том, что война с соседями возможна, в России четверть, то если ты уже член НАТО – желающих повоевать на 10% меньше. Ведь США и НАТО – это сила. А с сильными они тягаться не будут", – сделал вывод Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Павел Казарин напомнил, как в 60-х годах Запад пытался наладить отношения с СССР и не помешал его вторжению в Чехословакию. Современные события свидетельствуют о том, что Москва может снова воспользоваться стремлением Европы и США к партнерству и повторить то же самое в других странах.

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