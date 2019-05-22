Под Ривне молния сожгла дом полицейскому. Видео

В Ривненской области молния ударила в дом, где проживал патрульный полицейский. В результате пожара здание выгорело до основания.

Как сказано в сюжете ТСН, молния попала в комнату, где стояла кроватка с годовалым малышом. Всего в доме проживали патрульный Максим Загородний вместе с женой, ее 15-летними сестрами, сыном, тестем и тещей.

"В этот угол, за два метра от кроватки малыша, попала молния. Сразу отвалились кусок стены и потолок… Сгорело абсолютно все, муж вчера откопал цепочку, в которой крестили ребенка", – рассказала погорелица Иванна Загородняя.

Галина Жадан поделилась, что из огня удалось спасти документы и немного вещей. В пожаре даже сгорела полицейская форма и первая вышиванка малыша, которую ему соткала прабабушка. Теперь четырех взрослых и трех детей взяли к себе жить соседи, дали одежду и продукты.

Погорельцы отметили, что огонь можно было бы потушить быстрее, если бы на вызов прибыло сразу несколько пожарных машин. Так как у спасателей через 5-7 минут закончилась вода, и они опять поехали набирать воду.

"Те ребята, что приехали тушить, очень хорошо свою работу знают. Я сам в пожарке работал, все четко, быстро, но просто диспетчер говорит: у меня протокол, пока мне не отзвонятся, что закончилась в машине вода, я не отправляю вторую", – отметил Загородний.

Пожарные заверили, что сделали все возможное.

"Машина приехала от времени сообщения в пределах нормы, в связи с тем, что был закрыт переезд, пришлось объезжать по городу. Выезжает первый караул, а другому, резервному, дается команда и он собирается", – сообщил начальник пожарной части г. Здолбунов Олег Голодько.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Джурин Чертковского района Тернопольской области шаровая молния во время грозы влетела в помещение через систему вентиляции и взорвалась.

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