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Под Полтавой маршрутка с пассажирами слетела в кювет: детали жуткой аварии

1.1тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 23 декабря, на Полтавщине вблизи села Красное в ДТП попало маршрутное такси "Киев-Сумы".

Как информирует пресс-служба полиции области, авария произошла на автодороге "Сумы-Ромны-Пирятин". Предварительно в салоне находились 15 человек, трое из которых получили незначительные телесные повреждения. Один пассажир госпитализирован.

Водитель Mercedes-Benz Sprinter, по информации правоохранителей, не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет, где авто опрокинулось.

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В результате инцидента открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

На месте происшествия работали бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа. "Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП", — подытожено в сообщении пресс-службы.

Иллюстрация

Иллюстрация

dniprograd.org

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве маршрутка сбила человека и врезалась в столб. Авария произошла в Святошинском районе города.

Место
УкраинаПолтава
Теги
ДТПмаршруткаполицияНациональная полиция Украины
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