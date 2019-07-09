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Под Одессой в масштабном ДТП погибли три человека

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В Одесской области 9 июля столкнулись два зерновоза МАН, в результате чего погибли три человека. Авария произошла неподалеку с. Знаменка.

По данным пресс-службы полиции Одесщины, погибли оба водителя и пассажир, который сидел в кабине фуры.

ДТП квалифицировали по ч. 3 ст. 386 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительной причиной столкновения стало то, что водитель выехал на встречную полосу", – уточнили в полиции.

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ДТП под Одессой

ДТП под Одессой

Авария

Авария

Как писал OBOZREVATEL, под Киевом 9 июля в аварии погибли двое военных, еще один был ранен. В их автомобиль, внутри которого было 9 военнослужащих, врезался седан Toyota, после чего авто загорелось.

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Место
Украина
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