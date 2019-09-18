Под Одессой парень зверски изрезал девушку: суд вынес скандальное решение

В Одесской области суд отпустил из СИЗО под домашний арест парня, который едва ли не убил свою бывшую девушку.

Как сообщается в сюжете ТСН, нападение на 19-летнюю Ольгу произошло в середине июля - парень подкараулил ее по дороге с работы домой и нанес 19 ножевых ранений.

"Шел за мной. Как только я зашла в переулок, набросился на меня. Он кричал, будто я ему изменила", - рассказала она. У девушки были порезаны шея, спина, лицо, руки.

Спасти девушку и остановить нападавшего удалось двум мужчинам, которые стали свидетелями инцидента.

На время следствия парня отправили в СИЗО, но после суда отпустили под круглосуточный домашний арест - адвокаты утверждали, что он был в состоянии аффекта. В прокуратуре намерены подавать апелляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве мужчина зверски зарезал бывшую жену на глазах у ее матери.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!