Под Одессой парень зверски изрезал девушку: суд вынес скандальное решение

В Одесской области суд отпустил из СИЗО под домашний арест парня, который едва ли не убил свою бывшую девушку.
Как сообщается в сюжете ТСН, нападение на 19-летнюю Ольгу произошло в середине июля - парень подкараулил ее по дороге с работы домой и нанес 19 ножевых ранений.
"Шел за мной. Как только я зашла в переулок, набросился на меня. Он кричал, будто я ему изменила", - рассказала она. У девушки были порезаны шея, спина, лицо, руки.
Спасти девушку и остановить нападавшего удалось двум мужчинам, которые стали свидетелями инцидента.
На время следствия парня отправили в СИЗО, но после суда отпустили под круглосуточный домашний арест - адвокаты утверждали, что он был в состоянии аффекта. В прокуратуре намерены подавать апелляцию.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве мужчина зверски зарезал бывшую жену на глазах у ее матери.
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