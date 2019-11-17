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17 ноября • обновлено в 14:14
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Под Николаевом на ходу загорелся поезд с пассажирами: страшные фото

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В субботу, 16 ноября, полностью сгорели тягач и вагон дизельного пассажирского поезда в Николаевской области.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, это произошло около 13:23 возле станции "Новокатериновка" Веселиновского района.

"К месту вызова было направлено отделение 11 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГосЧС Украины в Николаевской области. По прибытию установлено, что огнем охвачен тягач и последний вагон поезда, другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей", – сказано в сообщении.

Пассажирский поезд на Николаевщине - пожар

Пассажирский поезд на Николаевщине - пожар

Фото: ГосЧС

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Поезд направлялся из Колосовки в Николаев. В 14:00 пожар был локализован, возгорание на площади 50 квадратных метров полностью ликвидировали в 15:25. В результате ЧП никто не пострадал.

Поезд на Николаевщине - пожар был ликвидирован

Поезд на Николаевщине - пожар был ликвидирован

Фото: ГосЧС

"Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами. От ГосЧС были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники. Дополнительно привлекался пожарный поезд "Укрзалізниці" и трактор с бочкой от ООО "ЛАН", – добавили в ведомстве.

Пожар в поезде под Николаевом - последствия

Пожар в поезде под Николаевом - последствия

Фото: ГосЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября в городе Измаил Одесской области на ходу вспыхнул автомобиль полиции.

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Место
Украина Николаев
Теги
пожар ГосЧС
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