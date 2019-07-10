Под Львовом загорелся поезд с пассажирами: фото и видео ЧП

Во Львовской области возле станции Подмонастырь [Ходоров-Львов] загорелся поезд с пассажирами.

Об этом сообщил пассажир Александр Кириленко на своей странице в Facebook. По его словам, локомотив внезапно загорелся и поезд остановился.

До приезда спасателей людям пришлось самостоятельно тушить пожар. Поскольку огнетушителей было недостаточно, мужчины взяли ведра и начали бегать к ближайшему пруду за водой.

Через 10 минут им на помощь прибыла пожарная бригада и скорая помощь, пожар был локализован и потушен. Для пассажиров пригнали другой локомотив, который, хоть и с задержкой в полтора часа, доставил их во Львов.

facebook.com/o.m.kyrylenko

facebook.com/o.m.kyrylenko

facebook.com/o.m.kyrylenko

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Днепром вспыхнула электричка. Пассажиры, не дождавшись остановки состава, выпрыгивали из вагонов на ходу.

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