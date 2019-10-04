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Под Львовом аварийно сел самолет с пассажирами: есть жертвы

77.1т Читать материал на украинском

Под Львовом утром 4 октября аварийно сел самолет Ан-12, на борту которого находилось восемь человек: из них 7 членов экипажа и один человек, сопровождавший груз.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Ан-12 был найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Самолет следовал из Виго (Испания) во Львов для дозаправки.

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"4 октября в 7:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как стало известно, самолет разбился у кладбища в Сокольниках, село Жировка.

По информации УНН, в результате аварийной посадки пострадал пилот. Позже заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, что по предварительным данным, в результате ЧП есть погибшие.

"Аварийная посадка была осуществлена в связи с окончанием горючего", – уточнил Лавренюк.

"Аэропорт закрыт на неопределенное время, есть информация о 4 погибших", – рассказал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

В ГСЧС официально заявили о том, что в результате аварийной посадки три человека погибли и еще трое пострадали, судьба еще двоих неизвестна.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, самолет принадлежал "Украина Аэроальянс".

Под Львовом аварийно сел самолет

Под Львовом аварийно сел самолет

ФБ Игоря Зинкевича

Под Львовом аварийно сел самолет

Под Львовом аварийно сел самолет

ФБ Игоря Зинкевича

Под Львовом аварийно сел самолет

Под Львовом аварийно сел самолет

ФБ Игоря Зинкевича

Под Львовом аварийно сел самолет

Под Львовом аварийно сел самолет

ФБ Игоря Зинкевича

Под Львовом аварийно сел самолет

Под Львовом аварийно сел самолет

ФБ Игоря Зинкевича

Под Львовом аварийно сел самолет

Под Львовом аварийно сел самолет

ФБ Игоря Зинкевича

Под Львовом аварийно сел самолет

Под Львовом аварийно сел самолет

ФБ Игоря Зинкевича

Под Львовом аварийно сел самолет

Под Львовом аварийно сел самолет

ФБ Игоря Зинкевича

Публикация дополняется...

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе не смогли приземлиться сразу три самолета.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Авиакатастрофа под Львовом
Место
Украина
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Никто не погиб и слава Богу, я не каклом.разь и никогда не скажу ничего грязного из-за аварий... если бы разбился наш самолет тут целое стадо уб.людков и животных бы понабежало, мра.зи!
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Кацап Злой
Кацап Злой
Понтелеймон Кулиш, "...я не каклом.разь и никогда не скажу ничего грязного " - ты, жи.вотное, уже всё сказал своей гнусной фразой, касапская сра.нь.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Уже нашли путинский Бук который его сбил ??? - если нет то свидомые срочно натаскайте фото с тырнета и в гагагу как доказательство ..
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2
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Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Bладимир Ильич, ты идиот, или притворяешься? А, на работе. Значит идиот!
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