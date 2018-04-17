Под Луганском взлетела на воздух армада техники террористов

На окраине оккупированного Луганска сгорела техника, подготовленная террористам "ЛНР" для участия в "параде победы" на 9 мая.

По информации штаба АТО, в ночь на 17 апреля произошло возгорание автомобиля, от которого пожар перекинулся на остальную технику. Предполагается, что один из автомобилей был загружен боеприпасами, и сдетонировали при пожаре.

В Штабе подчеркнули, что террористы активно распространяют информацию о якобы обстреле ВСУ, пытаясь использовать инцидент, чтобы скомпрометировать силы АТО и скрыть от своих кураторов собственную несостоятельность и истинные причины инцидента.

Напомним, ранее технику террористов под Луганском заметили представители СММ ОБСЕ.

Наблюдатели опубликовали фото техники, снятое с воздуха, на котором запечатлены по 7 ракетных систем "земля-воздух", реактивных систем залпового огня, самоходных гаубиц, 10 гаубиц на буксире, а также по 7 танков Т-72, БМП и БТРов.