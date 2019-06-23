Сотни машин: оккупанты стянули танки и "Грады" под Луганск

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила 30 реактивных систем залпового огня "Град", размещенных с нарушением линий отвода в оккупированных районах Луганской области на Донбассе.

В отчете указано, что 20 июня беспилотник зафиксировал 8 РСЗО; БМ-12 "Град" 122 мм на полигоне возле н. п. Миусинск и 22 БМ-21 "Град" возле н. п. Хрустальный.

Также наблюдатели зафиксировали четыре зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10"), шесть танков (Т-64), девять самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка "122 мм) на полигоне возле Миусинска.

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Кроме того, 29 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм - 5 ед., Д-30 - 6 ед. и 18 ед. неустановленного типа), шесть самоходных гаубиц (2С1) и четыре противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм) возле Хрустального.

Еще террористы разместили 25 танков (Т-72 ​​- 20 ед., Т-64 - 4 ед., Т-72 - 1 ед., а также восемь танков неустановленного типа на полигоне возле н. п. Терновое.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в зоне проведения ООСтеррористы нарушили режим прекращения огня, из-за чего один украинский военный получил ранение.

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