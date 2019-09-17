Под Киевом сожгли дом Гонтаревой

Под Киевом в поселке Гореничи в ночь на 17 сентября сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Об этом сама Гонтарева сообщила изданию "Новое время". Она рассказала, что неизвестные перебросили бутылку с зажигательной смесью через забор.

Дом Гонтаревой выгорел полностью, его не удалось даже потушить пожарным.

"Уважаемые коллеги, только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!" – заявила она "Интерфакс-Украина".

Позже в сети появилось видео пылающего дома Гонтаревой.

Дом Гонтаревой сожгли РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Киева сожгли машину невестки Гонтаревой. ЧП произошло в ночь на 5 сентября.

До этого, в августе, Гонтареву сбила машина в Лондоне. У нее диагностировали переломы костей стопы.

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