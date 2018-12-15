Под Киевом поймали грузинского криминального авторитета: что о нем известно

В среду, 12 декабря, в Киево-Святошинском районе правоохранителями был задержан гражданин Грузии, криминальный авторитет Георгий Лобджанидзе по прозвищу "Куцу".

Как сообщает "Судовий репортер", "вор в законе" отказывается давать показания и не идет на контакт с представителями правоохранительных органов.

При этом его адвокаты подготовили заявление, в котором утверждают, что Лобджанидзе якобы задержали незаконно.

Георгий Лобджанидзе primecrime.ru

Георгий Лобджанидзе primecrime.ru

Георгий Лобджанидзе primecrime.ru

Известно, что 45 летний преступник является уроженцем города Рустави (Грузия).

Это уже пятое задержание Лобджанидзе на территории Украины, последний раз с полицией он имел дело в марте 2018-го.

По словам самого криминального авторитета, он проживает на территории Украины с 2007 года.

Заявление адвоката "вора в законе" sud-report.com.ua

Заявление адвоката "вора в законе" sud-report.com.ua

Заявление адвоката "вора в законе" sud-report.com.ua

Отметим, за последний год в Украине увеличилось количество арестов и задержаний криминальных авторитетов из грузинских группировок.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Киеве правоохранители задержали 42-летнего гражданина Грузии, "вора в законе" по прозвищу "Гега Озургетский". По данным полиции, он планировал управлять организованными преступными группировками, перераспределяя сферы влияния.

В марте из Украины был выдворен "вор в законе", который "крышевал" домушников. За семь лет его несколько раз депортировали, но он возвращался с чужими документами. Еще одно направление, которым пытался руководить уроженец Грузии "Рамаз Багдатский" — рейдерство.

В апреле сотрудники СБУ выдворили грузина по кличке "Ираклий Хуту", который является одним из сорока самых влиятельных "воров в законе", действующих на территории постсоветского пространства.

В октябре в Одессе задержали Мераба Чеишвили по кличке "Жоржикич" и депортировали с запретом посещения Украины в течение трех лет. Мужчина въехал на территорию страны из Грузии незаконно с целью координации действий преступных групп и перераспределения денежных потоков.

5 декабря в Киеве задержали "вора в законе" Нукри Гальского, также уроженца Грузии.

"Он налаживал связи и планировал стать куратором деятельности оптовых рынков и организованных групп квартирных грабителей", — пояснили правоохранители.