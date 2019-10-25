Под Киевом прямо на улице похитили мужчину: момент попал на видео

В селе Софиевской Борщаговке под Киевом группа лиц похитила мужчину, силой затащив в автомобиль.

Инцидент произошел в пятницу, 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Мужчину затащили в Volkswagen Transporter и увезли в неизвестном направлении. В полициию обратился очевидец происходящего.

Под Киевом прямо на улице похитили мужчину Скриншот из видео

С целью розыска и задержания угонщиков на территории Киево-Святошинского района и соседних регионов области была введена специальная полицейская операция "Перехват".

Вскоре за рулем указанного автомобиля был задержан один из похитителей – 27-летний мужчина. У него изъяли оружие.

Под Киевом прямо на улице похитили мужчину Нацполиция

Под Киевом прямо на улице похитили мужчину Нацполиция

Как выяснилось, нападавшие к своему преступлению готовились тщательно, детально продумали каждый шаг, действовали четко по согласованному плану. Накануне похитили госномера с автомобиля, прикрепили их на свой автомобиль. Мужчине, которого похитили, представились работниками СБУ и полицейскими.

Пострадавшим оказался 30-летний житель Киева. Угрожая ему пистолетом, нападавшие забрали 2500 гривен. Продолжая наносить ему побои, заставили написать долговую записку на сумму 90 000 долларов США, после чего отпустили.

Вскоре был задержан еще один из похитителей – 31-летний ранее судимый киевлянин.

Под Киевом прямо на улице похитили мужчину Нацполиция

По данным фактам открыт ряд уголовных производств: по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), по ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Двум фигурантам объявлено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в пгт Коцюбинское под Киевом похитили маленького ребенка. По подозрению в совершении преступления задержали участницу АТО на Донбассе. Ее отправили под ночной домашний арест.

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