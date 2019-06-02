Под Харьковом отец застрелил сына и покончил с собой

В воскресенье, 2 июня, в Харьковской области 61-летний мужчина застрелил своего сына, а затем совершил самоубийство.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции региона, происшествие случилось в одном из частных домов в городе Чугуев.

"Выездом на место происшествия и в ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что 61-летний мужчина произвел выстрел из гладкоствольного ружья в голову своему 36-летнему сыну. После совершения преступления мужчина ушел в комнату и застрелился из обреза", – сообщили в полиции.

По предварительной информации, злоумышленник в день трагедии употреблял алкоголь.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" УК Украины. Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

Место преступления Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из сел на Житомирщине родители убили свою маленькую дочь, которую отвоевали у приемных родителей. Затем они сожгли ее.

Позже вскрылась страшная правда о девочке, которую сожгли родители на Житомирщине.

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