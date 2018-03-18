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Под Черновцами в снегу нашли тело бывшего депутата

5.6тЧитать новость на украинском

В селе Давыдовка Черновецкой области нашли в снегу тело бывшего депутата сельского совета семи созывов.

Об этом сообщает Storozhynets.info.

За день до смерти местные жители видели 71-летнего мужчину в бане. Он якобы сообщил, что идет домой.

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Предположительно, в темноте во время сильного снегопада он наткнулся на ограду поля, упал и разбил лицо, после чего уже не вставал. Вероятно, у пожилого мужчины не выдержало сердце. Кроме сельсовета, он работал в школе.

Детали происшествия будет выяснять полиция.

Фото: Storozhynets

Как сообщал "Обозреватель", на Днепропетровщине взорвали депутатагородского совета.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаЧерновцы
Объект
убийство
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