Под Черновцами в снегу нашли тело бывшего депутата

В селе Давыдовка Черновецкой области нашли в снегу тело бывшего депутата сельского совета семи созывов.
Об этом сообщает Storozhynets.info.
За день до смерти местные жители видели 71-летнего мужчину в бане. Он якобы сообщил, что идет домой.
Предположительно, в темноте во время сильного снегопада он наткнулся на ограду поля, упал и разбил лицо, после чего уже не вставал. Вероятно, у пожилого мужчины не выдержало сердце. Кроме сельсовета, он работал в школе.
Детали происшествия будет выяснять полиция.
Фото: Storozhynets
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