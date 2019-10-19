Под Черниговом полицейский задавил велосипедиста: фото с места ДТП

В Черниговской области около города Сосница сотрудник полиции насмерть сбил велосипедиста.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черниговской области. По данным правоохранителей, сотрудник полиции находился вне службы.
patrol.police.gov.ua
"Мужчина наехал на велосипедиста 1964 года, который на неосвещенном части дороги двигался в попутном направлении с правой стороны. От полученных травм велосипедист скончался на месте аварии. Милиционер самостоятельно вызвал полицейских и скорую помощь. Результаты освидетельствования водителя автомобиля показали, что он был трезв", – говорится в сообщении.
Место ДТП
patrol.police.gov.ua
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. Правонарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Руководство полиции назначило проведение служебного расследования.
Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, как в Винницкой области полицейский в состоянии опьянения устроил ДТП, в результате которого погиб человек, еще двое пострадали.
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