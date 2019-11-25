Раскрыли: генерал озвучил версию возвращения "Штирлица" из "ДНР"

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан предположил, что украинский разведчик Эдуард Матюха принял решение о прекращении своей деятельности в "ДНР", поскольку оказался на грани раскрытия.

"Возможно, он выполнил там свои задания или почувствовал за собой "хвост", и решил вернуться в Украину, таким образом избежав раскрытия и, соответственно, наказания", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

В этом контексте генерал заметил: "Ни один разведчик не имеет гарантий, что в той или иной ситуации он не будет раскрыт. Но уровень мастерства и высокого пилотажа разведчика состоит в том, чтобы его деятельность была такой, чтобы он не попал в сети контрразведки вражеской страны".

Вместе с тем Богдан подчеркнул: сам факт деятельности украинского агента на высших постах террористической "ДНР" свидетельствует о том, что "украинские спецслужбы работают в направлении противодействия разведывательно-подрывной деятельности нашего врага. Есть позитивные наработки, результаты. Украина получает информацию, которая позволяет вносить коррективы в ходе отражения российской агрессии".

Эдуард Матюха мог оказаться на грани раскрытия, предположил Василий Богдан

Отвечая на вопрос, могут ли Матюхину мстить на подконтрольной территории, он сказал: "Все зависит от того, какой урон его действия нанесли врагу, от того, насколько физически он будет в безопасности от подобных действий, и от того, насколько свободно чувствуют себя представители разведывательных органов и террористических организаций на территории Украины".

В этом контексте генерал допустил, что безопасностью разведчика будет заниматься Главное управление разведки и Служба безопасности Украины. Вместе с тем он констатировал: украино-российская граница всё еще остается "не совсем плотной", а внутри страны "есть латентная резидентура Российской Федерации, которую СБУ периодически раскрывает".

Как писал OBOZREVATEL, разведчик Эдуард Матюха, который более 5 лет работал на оккупированном Донбассе, вернулся на подконтрольную территорию Украины. Украинский "Штирлиц" пять лет шпионил за "ДНР" и даже был "народным мэром" Горловки.

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