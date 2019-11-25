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25 ноября • обновлено в 11:47
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Раскрыли: генерал озвучил версию возвращения "Штирлица" из "ДНР"

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Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан предположил, что украинский разведчик Эдуард Матюха принял решение о прекращении своей деятельности в "ДНР", поскольку оказался на грани раскрытия.

"Возможно, он выполнил там свои задания или почувствовал за собой "хвост", и решил вернуться в Украину, таким образом избежав раскрытия и, соответственно, наказания", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

В этом контексте генерал заметил: "Ни один разведчик не имеет гарантий, что в той или иной ситуации он не будет раскрыт. Но уровень мастерства и высокого пилотажа разведчика состоит в том, чтобы его деятельность была такой, чтобы он не попал в сети контрразведки вражеской страны".

Вместе с тем Богдан подчеркнул: сам факт деятельности украинского агента на высших постах террористической "ДНР" свидетельствует о том, что "украинские спецслужбы работают в направлении противодействия разведывательно-подрывной деятельности нашего врага. Есть позитивные наработки, результаты. Украина получает информацию, которая позволяет вносить коррективы в ходе отражения российской агрессии".

Эдуард Матюха мог оказаться на грани раскрытия, предположил Василий Богдан

Эдуард Матюха мог оказаться на грани раскрытия, предположил Василий Богдан

Отвечая на вопрос, могут ли Матюхину мстить на подконтрольной территории, он сказал: "Все зависит от того, какой урон его действия нанесли врагу, от того, насколько физически он будет в безопасности от подобных действий, и от того, насколько свободно чувствуют себя представители разведывательных органов и террористических организаций на территории Украины".

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В этом контексте генерал допустил, что безопасностью разведчика будет заниматься Главное управление разведки и Служба безопасности Украины. Вместе с тем он констатировал: украино-российская граница всё еще остается "не совсем плотной", а внутри страны "есть латентная резидентура Российской Федерации, которую СБУ периодически раскрывает".

Как писал OBOZREVATEL, разведчик Эдуард Матюха, который более 5 лет работал на оккупированном Донбассе, вернулся на подконтрольную территорию Украины. Украинский "Штирлиц" пять лет шпионил за "ДНР" и даже был "народным мэром" Горловки.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персона
Василий Богдан
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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